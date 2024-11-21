Большинство мужчин любят созерцать прекрасные формы женского тела. Не стоит скрывать, что обращают на них внимание они чуть ли не в первую очередь. А если природа не одарила девушку грудью четвертого размера или пропорциональной и сексуальной фигурой? Практика показывает, что вовсе необязательно быть идеальной. Важно уметь использовать тело и язык (в прямом и переносном смысле), чтобы возбудить мужчину.

Рассмотрим лучшие советы, доступные тут для каждой девушки. Мужчинам нравится когда рядом женщины которые богини в сексе!

Как быстро возбудить парня во время поцелуя

Поцелуи — доступный и простой способ, который девушка может использовать в любой подходящей ситуации. Казалось бы, что может быть легче и приятнее прикосновения губами? Но есть подвохи, особенно если хочется быстро возбудить парня и довести Вашего мужчину до оргазма.

Важные моменты во время поцелуя:

Свежее дыхание;

флиртуй;

эрогенные зоны;

прояви инициативу.

Проверьте свежесть дыхания, оказываетесь близко к человеку, он способен почувствовать любой запах твоего тела. Даже самые приятные поцелуи могут быть испорчены. Если на губах остался привкус рыбы или съеденной за ужином пасты. Ваш партнер однозначно обрати внимание на запахи.

Избегай длительной подготовки к поцелую, партнер поймет, что дальше и пропадает азарт. Действуйте экспромтом, поцелуйте внезапно в транспорте или торговом центре. Куражи помогут завести парня максимально до предела!!

Ваша сексуальность сносить крышу представителей сильного пола и вызывать устойчивое сексуальное желание!

Кокетничай со своим другом. Поиграйте в своеобразную игру «хищник и добыча». Обращайтесь с мужчиной, чтобы он понял намерения. Но не позволяй переходить на следующий этап, дразни, будто говоря одновременно «да» и «нет».

Прикасайся чувствительных зон. Многие мужчины любят, нежные поцелуи в губы, а после медленно спускаются к шее. Чтобы парня возбудить поцелуем в губы наверняка: чередуй с поглаживаниями, прикасайся телами.

Будь активной в постели, не жди от партнера первый шаг или одобрение сделанного. Любой мужчина не сможет устоять от целого комплекса ласк: поцелуи, прикосновения, нежные слова.

Как возбудить парня невербально

Второе, что следует взять на вооружение, некоторым мужчинам кроме поцелуев — томные прикосновения. Они должны быть очень медленными нежными. Начни с легкого поглаживания руками, касаясь его ног выше колен.

Следует избегать двух крайностей:

Превращаться в кошку. Девушки, которым трудно себя контролировать во время возбуждения, могут больно вцепиться ногтями в спину. Вряд ли кому-то понравится потом ходить с царапинами; невесомых прикосновений, когда они переходят в щекотку. Может раздражать или щекотать и смешить. Но не возбуждать.

Чтобы понять, как завести мужчину, следи за его реакцией. Скрыть возбуждение очень сложно, физиологически оно проявляется блеском глаз, томным взглядом, учащенным дыханием и сердцебиением.

Уместно ли БДСМ?

Подобные интимные практики стоит пробовать парам которые вместе несколько лет. И лучше избежать если ваши отношения только начались, нестандартный подход может отпугнуть партнера. Идеально предварительно поговорить узнать сексуальные предпочтения и особенности нового любовника.

Женщинам которым надо жесть и боль на первых порах рекомендую воздержаться и познакомиться ближе. Пока обойтись без подобного рода острых ощущений можно разнообразить секс более спокойно.

Например, не впиваться ногтями в спину парня, а слегка провести ими от шеи к ягодицам. Не изменяя привычкам сможешь завести мальчика без боли. Или спасет мастурбация душем доставит массу приятных ощущений если следовать простым правилам из инст0зрукции по ссылке,

Как ненавязчиво возбудить парня поведением

В силу физиологических особенностей и чувствительности нервных окончаний девушки возбуждаются быстрее мальчика. Выходит он еще, ожидает предварительные ласки, а любовница заждалась половой акт.

Как завести мужчину, чтобы он почувствовал то же, что и вы, причем одновременно?

Если вы только на стадии встреч и свиданий, то можно вполне понятно подать своим видом, что вы не против продолжения и готова провести ночь. Кто-то заявляет в лоб, но, это не лучшая стратегия. Не навязываясь парню проявлять интерес к тебе: Подтолкни к действию поцелуями и прикосновениями.

Как будто бы случайно касаясь его тела: неожиданно проведи по руке, погладь спину или плечо, невзначай, между слов. Проверенным способом также является контакт глаз: не отводи взгляд, когда он на тебя смотрит, напротив, смотри в ответ нежно и томно.

Когда становится понятно обоим, что это вечер своеобразных ролевых игр и просто так он не кончится, можно перейти к более смелым действиям. Например, сидя в машине, погладь его ногу выше колена.

Если мужчина совсем не понимает, чего от него хотят, думает, что ты шутишь, прямо заяви о своих намерениях. Скажи, что ты хочешь посмотреть с ним фильм в домашней обстановке или попить чай никуда не спеша.

А вот уже в квартире можно перейти к более решительным действиям, только не забывай давать возможность мужчине тоже проявлять инициативу.

Какие у мужчин есть эрогенные зоны?

Конечно, возбудить девушку гораздо проще, поскольку у нее много эрогенных зон по всему телу. Ошибочно рассчитывать, что возбудить парня можно лаская его шею или член. Мужчина может бурно реагировать на поцелуи и погладь области груди, живота и ног.

Попробуй ласкать, целовать и гладить кожу партнера. Начни с шеи и двигайся к соскам. Затем медленно опускайся к пупку. Не прикасайся к члену. Дай понять, что не собираешься заниматься оральным сексом.

Уже скоро можно увидеть, как сильно возбудится мужчина и будет направлять твои руки ниже. Конечно, лучше всего взаимные ласки, ведь так полное наслаждение получат оба партнера сразу.

Как возбудить парня в домашней обстановке?

Что бы кто ни утверждал, но правило «путь к сердцу мужчины лежит через желудок» все-таки работает. Конечно, к такому вечеру придется подготовиться заранее: придумать вкусный ужин или воспользоваться хорошей доставкой готовых блюд. А вот одеваться празднично необязательно.

Необходимо выглядеть опрятно, но по-домашнему: красивый костюм или атласный халат. Под ними – эротичное кружевное нижнее белье.

Пусть мужчина сначала поужинает, немного отдохнет, а вы начинайте его соблазнять. Как завести парня в подобной обстановке? Уже прямо на кухне: то приоткройте ножку, то поправьте лямочку.

Вот потом можно самой проявлять инициативу затащить парня в кровать. Выбрось из головы лишние предрассудки, что может плохо подумать если первая намекнула на секс. Наоборот многим нравится, когда не приходится упрашивать заняться сексом.

Несколько таких сеансов и мужчина быстро поймет, что он вызывает сексуальное возбуждение и желание у своей подруги, что несомненно льстит его самолюбию.

Выбор локации для прелюдий

Чтобы возбудить мужчину, не обязательно непременно тащить его в постель. Если многие способы были испробованы, а вы длительный период живете вместе, то придется подключать фантазию.

Например, предложи парню сходить вместе в душ или ванну. Здесь цель не помыть друг друга, а насладиться обществом своего партнера. Сделайте приятную пенку в ванной, поставьте свечи, возьмите по бокалу вина. Подобная обстановка располагает к ласкам, за которыми может следовать именно ТО, что тебе нужно.

А вот продолжить можете в постели, лаская и целуя различные части тела, мочку уха, нижнюю губу. Она очень чувствительная!

Можно ли возбуждать мужчину вне дома?

Конечно, да, особенно если сексуальные фантазии у обоих сходятся. У вас могут быть какие-то тайные обозначения, когда вы понимаете, что хотите друг друга. Ведь случиться это может как в супермаркете, так и в походе на природу.

Шепни ему на ухо о своих желаниях или подай этот самый сокровенный знак.

Поверь, такие действия тоже возбуждают мужчин. После парень постоянно будет думать о сексе, пока не окажетесь в одиночестве, и он превратит мысли в действия.

Как возбудить парня по телефону

Это своего рода вариант любовных игр, которые позволяют поддерживать интерес парня к тебе. Когда у мужчины выдалась свободная минутка на работе, напиши ему что-нибудь ласковое. Скажи что любишь как он тебя имеет, мурлыкая напомни пару ярких эпизодов или озвучь эротические фантазии.

Грязные разговоры наверняка зацепит твоего мужика.

Во время разговора по телефону сделай нежный и томный голос, чтобы парень почувствовал твое тепло и ласку; подобный «подогрев» рассчитан, что мужчина весь день будет думать о тебе, а вечер не пройдет зря.

Таким образом, парня можно возбудить не только оральными ласками. Девушки часто ошибаются, думая иначе. Это можно сделать с помощью поцелуев, нежных поглаживаний и прикосновений. Сексуальный внешний вид и двусмысленные намеки тоже могут помочь.